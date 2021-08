Auch Xaver Schlager und Sabitzer verletzt .

Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda hat vor den WM-Qualifikationsspielen am Mittwoch in der Republik Moldau, am Samstag in Israel und am darauffolgenden Dienstag daheim gegen Schottland mit großen Personalsorgen zu kämpfen. Am Sonntag zog sich Xaver Schlager bei Wolfsburgs 1:0-Heimsieg über RB Leipzig offenbar eine schwere Knieverletzung zu. Eine genaue Diagnose stand zunächst noch aus. Der Mittelfeldspieler verdrehte sich in der 67. Minute das Knie.