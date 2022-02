Musk glaubt an Start der Starship-Rakete noch heuer

Der Gründer des privaten US-Raumfahrtunternehmens SpaceX, Elon Musk, hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die neue SpaceX-Rakete für interplanetare Missionen noch dieses Jahr einen Flug absolviert. Die Nennung eines konkreten Datums vermied Musk aber am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in der SpaceX-Niederlassung Starbase in Texas. "Ich bin zu diesem Zeitpunkt sehr zuversichtlich, dass wir es dieses Jahr in den Orbit schaffen", sagte Musk über die neue Starship-Rakete.

