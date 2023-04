Luftfahrtindustrie SpaceX sagte Testflug von Riesenrakete in letzter Minute ab

Die Riesenrakete "Starship" auf der Startrampe in Boca Chica Foto: APA/AFP

D as US-Raumfahrtunternehmen SpaceX hat den mit Spannung erwarteten ersten Testflug seiner Riesenrakete Starship in letzter Minute abgesagt. Grund war ein technisches Problem beim Druckausgleich an der leistungsstärksten jemals gebauten Weltraumrakete, wie SpaceX-Vertreter am Montag bei der Live-Übertragung des geplanten Starts sagten. SpaceX-Gründer Elon Musk schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, anscheinend sei ein Ventil eingefroren.