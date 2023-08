Fußball Spalletti übernimmt Teamchefposten in Italien

Spalletti neuer Teamchef Italiens Foto: APA/Reuters

L uciano Spalletti übernimmt nach dem überraschenden Rücktritt von Roberto Mancini den Posten als italienischer Fußball-Teamchef. Spalletti hatte in der Vorsaison den SSC Napoli zum lang ersehnten Titel in der Serie A geführt, das Traineramt daraufhin aber für eine Auszeit zurückgelegt. Diese endet nun vorzeitig, der nationale Verband verkündete die Verpflichtung des 64-Jährigen am Freitagabend. Spalletti nimmt seine Arbeit demnach am 1. September auf.

In der Qualifikation für die EM 2024 liegt Italien mit drei Punkten aus zwei Spielen derzeit nur auf Rang drei seiner Gruppe. Im September stehen für den viermaligen Weltmeister die Partien gegen Nordmazedonien und die Ukraine auf dem Programm. Mancini, 2021 mit Italien Europameister, hatte am Sonntag völlig unerwartet aus persönlichen Gründen seinen Hut genommen. Laut Medienberichten soll ihm ein lukratives Angebot aus Saudi-Arabien vorliegen.