100. Formel-1-Pole für Weltmeister Hamilton .

Lewis Hamilton geht aus seiner 100. Pole Position in den Formel-1-Grand Prix von Spanien. Der siebenfache Weltmeister aus England war am Samstag im Qualifying in Barcelona um 36 Tausendstel Sekunden schneller als Hauptkonkurrent Max Verstappen (NED), der am Sonntag (15.00 Uhr MESZ) sein 100. GP-Rennen für Red Bull bestreitet. Hamiltons finnischer Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas startet als Dritter in Reihe zwei neben Charles Leclerc im Ferrari.