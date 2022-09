Werbung

Gregor Mühlberger beendete die 15. Etappe mit einem Rückstand von 10:42 Minuten auf Platz 32, gesamt ist der Movistar-Fahrer auf Position 57 zu finden. Nach dem dritten Ruhetag am Montag wird die Rundfahrt am Dienstag fortgesetzt. Dann könnten nach den 189,4 Kilometern von Sanlúcar de Barrameda nach Tomares die Sprinter eine Möglichkeit bekommen. Zu Ende geht das Rennen am kommenden Sonntag in Spaniens Hauptstadt Madrid.