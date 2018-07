Iniesta beendete offiziell seine Nationalteam-Karriere .

Andres Iniesta hat am Montag wie erwartet sein letztes Spiel in der spanischen Fußball-Nationalmannschaft bestritten. "Es ist Tatsache, dass das mein letztes Spiel war. Eine wundervolle Etappe ist zu Ende gegangen", sagte der Mittelfeldspieler am Sonntag nach der 3:4-Niederlage im Elfmeterschießen gegen WM-Gastgeber Russland und dem damit besiegelten Achtelfinal-Aus.