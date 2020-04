Insgesamt infizierten sich mehr als 110.000 Menschen in dem EU-Land, 26.743 sind aber mittlerweile geheilt. Spaniens am schwersten betroffenes Gebiet ist Madrid. Dort wurden 42 Prozent der Todesfälle registriert. Spanien ist nach Italien das Land mit den meisten Corona-Toten weltweit.

Gegen einen dreisten Verstoß gegen die Ausgangssperre in Spanien ist die Polizei unterdessen auf der Kanaren-Insel Teneriffa vorgegangen: Ein Barbesitzer in Icod de Vinos nutzte eine Verbindungstür zu einem Supermarkt, um trotz der Corona-Krise weiter Alkohol auszuschenken, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Örtliche Medien berichteten, die Polizisten seien bei ihrem Einsatz auf drei Menschen getroffen, die den Durchgang zwischen Supermarkt und Bar nutzten. Außer dem Wirt der Bar und dem Supermarktbetreiber hätten sie auch einen angeblichen Supermarktkunden zur Rede gestellt, der angeblich nur Trockenobst einkaufen wollte. In der Bar hätten allerdings mehrere Drinks auf ihn gewartet.

Der Barbesitzer musste wegen Verstoßes gegen die Ausgangssperre in diesem und zwei weiteren Lokalen eine Geldstrafe zahlen. Wie viel ihn sein Verstoß kostete, teilte die Polizei nicht mit.

Spanien zählt zu den weltweit am schwersten von der Coronavirus-Pandemie getroffenen Ländern. Deswegen hatte die Regierung in Madrid am 14. März eine Ausgangssperre verhängt. Alle Lokale und nicht lebensnotwendigen Geschäfte mussten schließen.