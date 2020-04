Nach 4-Wochen-Tief Anstieg bei Corona-Toten .

Nach dem Rückgang der Zahl an neuen Corona-Toten auf den niedrigsten Stand seit vier Wochen hat Spanien am Dienstag wieder einen leichten Anstieg verzeichnet. 430 Coronavirus-Infizierte seien in den vergangenen 24 Stunden gestorben, teilte das Gesundheitsministerium in Madrid mit. Damit kamen nach offiziellen Angaben in Spanien bisher 21.282 Menschen durch die Pandemie ums Leben.