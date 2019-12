Weltklimakonferenz in Madrid geht in die Schlussphase .

Die 25. UN-Klimakonferenz soll am Freitag in Madrid zu Ende gehen. Ob ein positiver Abschluss erfolgt, wagten bisher nicht einmal langjährige COP-Teilnehmer abzugeben. Trotz vieler dramatischer Aufrufe, die ein schnelles Handeln gegen den Klimawandel fordern, hat sich in den vergangenen Tagen wenig getan.