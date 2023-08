Spanier Olazabal Vize-Kapitän für Europa-Team beim Ryder Cup

Der Wiener macht sich berechtigte Hoffnungen als einer von zwölf Akteuren den Sprung ins europäische Aufgebot zu schaffen. Der 30-Jährige hatte in dieser Saison beim John Deere Classic seinen zweiten Turniersieg auf der PGA-Tour gefeiert und zuletzt mit Rang zwei bei den British Open bei der Anwesenheit der gesamten Weltelite für das beste rot-weiß-rote Major-Ergebnis aller Zeiten gesorgt. Der in den USA lebende Doppelstaatsbürger könnte in die Fußstapfen von Bernd Wiesberger treten, der vor zwei Jahren in Kohler/Wisconsin Österreichs Fahnen hochgehalten hatte.

Ausgetragen wird der Ryder Cup zum 44. Mal, gespielt wird im Marco Simone Golf & Country Club. Die USA treten als Titelverteidiger an. Team-Kapitän Zach Johnson nominierte nach Steve Stricker, Davis Love III, Jim Furyk und Fred Couples zuletzt mit Stewart Cink seinen fünften und letzten "Vize".