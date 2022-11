Speed-Spezialist Saisonende für Max Franz nach schwerer Beinverletzung

F ür den Kärntner Speed-Spezialisten Max Franz ist die alpine Ski-Weltcup-Saison vorbei, ehe sie noch begonnen hat. Beim Abfahrtstraining in Copper Mountain (Colorado) kam der 33-Jährige am Sonntagvormittag zu Sturz und erlitt dabei eine offene Unterschenkelfraktur am linken Bein, eine komplizierte Unterschenkelfraktur am rechten Bein sowie eine Schnittwunde am rechten Arm. Noch am Sonntag wurde er in Vail operiert, teilte der Österreichische Skiverband (ÖSV) am Montag mit.