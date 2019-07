"Ich bekomme viele verrückte Sachen zu sehen, aber noch nie so etwas", sagte der 27-Jährige nach seiner spektakulären Aufnahme vor der Küste des kalifornischen Monterey Bay.

Dekker war auf einem Walbeobachtungsausflug, als er eine Gruppe von Buckelwalen beim Fressen bemerkte. Die Tiere machten sich über einen Sardellen-Schwarm her - und der Seelöwe hatte das Pech, nicht rechtzeitig aus dem Weg zu schwimmen. Er fiel in das zum Fressen weit geöffnete Maul des Wales, wie Dekker berichtete. Laut Dekker kam der Seelöwe mit dem Schrecken davon - der Wal habe sein Maul nicht geschlossen. "Dieser Seelöwe hatte seinen wahren 'Jona-Moment'", schrieb er auf Instagram in Anspielung auf die biblische Erzählung von Jona im Bauch des Wales.