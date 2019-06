Viele Fans bei Showrun auf den Grazer Schloßberg .

Das Warm-up für den Showrun auf den Grazer Schloßberg von Red Bull Racing im Vorfeld des Formel 1-Grand Prix von Österreich am Mittwoch in Graz fiel nicht nur warm, sonder heiß aus: Ab 9.00 Uhr sammelten sich Fans von Max Verstappen am Karmeliterplatz und harrten in der Sonne aus, bis der Pilot von der "Streckenbegehung" zusammen mit Helmut Marko zurück war und Autogramme gab.