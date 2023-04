Armut SPÖ fordert drei Maßnahmen zur Abschaffung von Kinderarmut

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Vor allem gesundheitliche und soziale Nachteile sollen vermieden werden Foto: APA/dpa

D ie SPÖ will mit einem Maßnahmenpaket der Kinderarmut in Österreich den Kampf ansagen. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner sprach sich in einem Forderungspapier am Sonntag für die Schaffung einer Kindergrundsicherung, einen Rechtsanspruch auf einen Bildungsplatz in jedem Alter sowie ein tägliches gesundes, warmes Essen für jedes Kind aus. Die Bundesregierung habe sich den Kampf gegen Kinderarmut zwar ins Programm geschrieben, aber nichts unternommen, kritisierte sie.