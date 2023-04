Neue Promi-Unterstützer für Rendi-Wagner

Werbung

Rendi-Wagner stehe mit großem Engagement und voller Überzeugung für die Linie des Internationalismus, der Solidarität und der Weltoffenheit, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, die der APA vorliegt. Sie genieße innerhalb der europäischen Sozialdemokratie großes Ansehen und großen Respekt, den sie als Bundeskanzlerin für Österreich werde nutzen können.

Die österreichische Sozialdemokratie vertrete eine Außen- und Europapolitik, die Menschen- und Freiheitsrechte auch innerhalb der EU als unverzichtbar ansehe und völkerrechtswidrigen Aggressionen wie zuletzt dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine entschieden entgegentrete. Mit bloßen nationalstaatlichen Programmen ließen sich die großen Herausforderungen der Zeit - vom Klimawandel bis zur Transformation der Industriegesellschaft, vom aktuellen geopolitischen Stress bis zur Digitalisierung - nicht lösen. Diese seien nur in internationaler Kooperation zu meistern, bewirbt das Quartett eine "starke internationalistische und europäische Perspektive".

Berger firmierte nicht nur als Justizministerin, sondern war auch mehr als ein Jahrzehnt Mitglied des Europaparlaments und nach ihrer politischen Karriere Richterin am Europäischen Gerichtshof. Gewerkschafter Ettl war Gesundheitsminister, bevor er ebenfalls mehr als ein Jahrzehnt in Brüssel als Mandatar fungierte. Hawlicek, die schon eine Unterstützungserklärung für Rendi-Wagner abgegeben hatte, war Europa-Abgeordnete nach ihrer Tätigkeit als Unterrichts- und Kulturministerin. Fast zwei Jahrzehnte in Brüssel hielt es den vormaligen Wiener Stadtrat Swoboda, der es bis zum Präsidenten der Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialisten & Demokraten im Europäischen Parlament brachte.