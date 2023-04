SPÖ-Mitgliederbefragung startet

Werbung

Doch selbst dann muss noch nicht klar sein, wer in Zukunft an der Spitze der Partei steht. Denn die letztgültige Entscheidung fällt erst bei einem Parteitag am 3. Juni in Linz. Während Rendi-Wagner und Doskozil angekündigt haben, den Entscheid der Mitglieder jedenfalls zu akzeptieren, will Babler dort kandidieren, sollte keiner der drei Bewerber bei der Basis-Befragung eine absolute Mehrheit erhalten haben.

Abgestimmt werden kann sowohl postalisch als auch online. Dabei gibt es auch die Option kundzutun, dass man keinen der angebotenen Kandidaten an der Parteispitze sehen will. Stimmen Mitglieder doppelt ab, wird das elektronische Votum aussortiert.

Der Ausgang des Dreikampfs gilt als offen. Die Bewerber repräsentieren die unterschiedlichen Flügel in der SPÖ. Doskozil ist vor allem in der Zuwanderungspolitik rechts angesiedelt, Babler nicht nur dort weit links und Rendi-Wagner pragmatisch in der Mitte.

Dass die Stimmung in der Partei derzeit alles andere als bestens ist, zeigte sich zuletzt bei der Reaktion auf die Verluste bei der Salzburg-Wahl. Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch aus dem Umfeld Rendi-Wagners kritisierte Spitzenkandidat David Egger, der zum Doskozil-Lager zählt. Dessen burgenländische Landespartei wiederum attackierte die Bundespartei dafür, den Wahlkampf in Salzburg gestört zu haben.