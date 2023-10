Kriminalität und Justiz SPÖ ortete wegen ausstehender Postenbesetzung "Skandal"

Rote Jusitzsprecherin übte massive Kritk an ÖVP-Grünen-Koalition Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Werbung

D ie SPÖ sieht in der ausstehenden Postenbesetzung des Weisungsrates durch die türkis-grüne Bundesregierung "einen Skandal". Die Arbeitsunfähigkeit und das Zerwürfnis der Koalition habe einen "neuen Tiefpunkt" erreicht, so Yildirim. Die zuständige Justizministerin Alma Zadic (Grüne) schob in einer Anfragebeantwortung an Yildirim dem Koalitionspartner ÖVP den schwarzen Peter zu.