Der angekündigte Ansturm am Oberwarter Messegelände hat Samstagfrüh eingesetzt: Bis zu 2.000 Gäste sind dabei, wenn Landesrat Hans Peter Doskozil als Nachfolger von Landeshauptmann Hans Niessl zum neuen SPÖ-Landesobmann gewählt wird. Unter den Besuchern findet sich mit Parteichef Christian Kern, Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und seinem Vorgänger Michael Häupl, Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser und Co. auch reichlich Prominenz aus dem Bund.

Mit Spannung erwartet wird das Votum der 335 Delegierten. Ebenso wird Hans Niessl vor den versammelten Funktionärinnen und Funktionären erstmals verkünden, wann er auch als Landeshauptmann an Doskozil übergeben wird.

Die BVZ berichtete laufend und bringt die besten Fotos vom Parteitag.

#Doskozil mit 98,4% der Delegiertenstimmen am #Parteitag zum Vorsitzenden der #SPÖ #Burgenland gewählt #lpt18

"Politik ist kein Selbstzweck, es braucht mehr Demut." Dafür erhielt @HPDoskozilAt am meisten Applaus bei seiner Antrittsrede beim #SPÖ #Burgenland #Parteitag #Doskozil

Antrittsrede von Neo- #SPÖ #Burgenland Chef #Doskozil : #Mindestlohn von 1.700 € für Mitarbeiter in Landesverwaltung #Sicherheit : Mehr Staat weniger privat Keine Landesförderung für #Glyphosat - Betriebe pic.twitter.com/PuDJ3L4pbP

Ein historischer Moment: Hans #Niessl übergibt die #SPÖ #Burgenland an dem Ort, an dem er sie vor 18 Jahren übernommen hat, an Hans Peter #Doskozil pic.twitter.com/cLKG3AjMTx