In einer außertourlichen Fraktionssitzung hätten alle 60 anwesenden Funktionäre für die neue Parteichefin gestimmt, teilte ein Sprecher der Fraktion mit. Rendi-Wagner folgt damit auf Christian Kern und übernimmt auch die Agenden des bisherigen geschäftsführenden Klubchefs Andreas Schieder.

Der EU-Parlamentarier Jörg Leichtfried wird künftig sozusagen die rechte Hand von Klubchefin Pamela Rendi-Wagner in der Fraktion sein. Er soll sich als ihr Stellvertreter um die Bereiche Präsidiale und Geschäftsordnung kümmern, hieß es am Montag nach der Fraktionssitzung. Rendi-Wagner selbst freute sich über die "enorme Zustimmung".

"Ich freue mich ganz außerordentlich über das Ergebnis, das ich als klaren Auftrag sehe, entschlossen mit unserem gesamten Klub im Team mit meinen Stellvertreterinnen und Stellvertretern für ein soziales Österreich zu arbeiten und als Klubobfrau der größten Oppositionspartei im Parlament ein starkes Gegengewicht zur Regierung zu bilden", lautete die Stellungnahme der neuen SPÖ-Klubchefin.

Neuerliche Diskussion über Reform für Doskozil "legitim"

Der burgenländische SPÖ-Landesparteivorsitzende, Hans Peter Doskozil, hat am Montag hinsichtlich der SPÖ-Organisationsreform von einer "teilweisen Rückstellung" gesprochen. Es sei "legitim", in diesem Diskussionsprozess auch der neuen Parteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner "die Möglichkeit noch zu geben, ihre Ideen einzubringen", sagte Doskozil.

Dies solle nicht in einem "kurzen Stakkato" oder einer möglicherweise zu schnellen Aktion erfolgen. "Wir werden uns da, für diese Diskussion - und ich glaube Sozialdemokratie ist eine Partei, die auch hier Diskussionen führen muss - uns Zeit geben und daher im nächsten Schritt, am nächsten Parteitag dann, die Strukturreform auch beschließen", so Doskozil.