Man werde in der Klubsitzung über die Absage der bereits erarbeiteten Organisationsreform berichten, kündigte Rendi-Wagner zumindest an. Weitere Aussagen darüber überließ sie Drozda. Dieser betonte, dass man am Wochenende klare Prioritäten gesetzt habe, wie etwa ein neues Parteiprogramm und Weichenstellungen für die EU-Wahl. Die Organisationsreform wäre ohnedies erst in zwei Jahren in Kraft getreten, weswegen man sie auch erst dann beschließen könne.

In dieselbe Kerbe schlugen auch weitere SPÖ-Mandatare. Verkehrssprecher Alois Stöger betonte ebenso wichtigere Prioritäten, zudem sei die neue Vorsitzende Rendi-Wagner schon ein "Signal der Öffnung" an sich. SPÖ-Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek wies ebenso darauf hin, dass man die Reform genau so gut in zwei Jahren beschließen könne. EU-Parlamentarier Jörg Leichtfried verwies darauf, dass es sich um ein Votum der Mitglieder handle.

Lediglich aus der Zeitung weiß der Abgeordnete Kai Jan Krainer von der einstweiligen Absage der Organisationsreform, sagte er. Dies werde man bei der Sitzung diskutieren.