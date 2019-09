Polens Volleyballer mit Regierungs-Jet zu EM-Semifinale .

Volleyball-Weltmeister Polen erhält im Streben nach einer EM-Medaille Regierungshilfe. Nach dem 3:0 am Montag in Apeldoorn gegen Deutschland blieb das Team am Dienstag auf dem Flughafen in Amsterdam. Die slowenische Fluggesellschaft Adria Airways hatte wegen finanzieller Probleme den Flugbetrieb eingestellt. So wurde eine Regierungsmaschine geschickt, um die Sportler nach Ljubljana zu bringen.