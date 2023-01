Sport Ski-Crosserin Ofner in Idre hinter Rekordfrau Näslund Zweite

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Katrin Ofner fuhr zu ihrem ersten Saison-Podestplatz (Archiv) Foto: APA/EXPA/JFK

K atrin Ofner ist beim Ski-Cross-Weltcup in Idre Fjäll zum ersten Mal in dieser Saison auf dem Podest gelandet. Die 32-jährige Steirerin musste sich am Sonntag nur der überlegenen Lokalmatadorin Sandra Näslund geschlagen geben, die ihren 15. Weltcupsieg in Serie einfuhr und damit einen Rekord von Ski-Legende Ingemar Stenmark einstellte. Ofner, am Vortag nach einem Fahrfehler im Finale Vierte, schob sich im Endlauf noch von Rang vier nach dem Start auf Position zwei nach vorne.