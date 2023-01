Sport Skispringer Tschofenig zum Sapporo-Abschluss Siebenter

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Tschofenig in Japan in den Top Ten Foto: APA/AFP

D ie österreichischen Skispringer haben zum Abschluss des Weltcup-Triples in Sapporo die Podestplätze verpasst. Daniel Tschofenig kam am Sonntag in einem Bewerb mit schwierigen Windbedingungen auf Platz sieben. Manuel Fettner wurde 13. Samstag-Sieger Stefan Kraft landete vor dem Skiflug-Heimspiel kommendes Wochenende am Kulm nur auf dem 18. Rang. Der Sieg ging in überlegener Manier wie am Freitag an Lokalmatador Ryoyo Kobayashi.