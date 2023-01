Sportangebot ORF hat via EBU TV-Rechte für Olympia von 2026 bis 2032

ORF-Chef Weißmann freut sich über umfangreiche Olympia-Rechte Foto: APA/dpa

D ie Olympischen Spiele von 2026 bis 2032 werden im ORF zu sehen sein. Dank eines Vertrags der European Broadcasting Union (EBU) mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) erhalten die öffentlich-rechtlichen TV-Sender umfangreiche Übertragungsrechte, teilten beide Seiten am Montag mit. Zu dem TV-Paket gehören laut IOC die Sommerspiele 2028 in Los Angeles und 2032 in Brisbane sowie die Winterspiele 2026 in Mailand/Cortina d'Ampezzo und die noch nicht vergebenen von 2030.