Sportgerichtshof Fast zehnstündiges CAS-Hearing ÖSV-FIS vorerst ohne Resultat

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Seine Wiederwahl wird vor dem CAS hinterfragt: FIS-Präsident Eliasch Foto: APA/AFP

W ie zu erwarten war, ist das Hearing vor dem Sportgerichtshof CAS am Montag in Lausanne vorerst ohne Resultat geblieben. Der Österreichische Skiverband ÖSV sowie die Verbände Deutschlands, der Schweiz und Kroatiens haben hinterfragt, ob die Wiederwahl von FIS-Präsident Johan Eliasch im vergangenen Mai rechtmäßig war. ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer berichtete der APA - Austria Presse Agentur am Dienstag von einem fast zehnstündigen Hearing.