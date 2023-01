Sportpolitik IOC-Spitze öffnet Tür für Russlands Sportler zu Olympia

A thleten aus Russland und Belarus dürfen trotz des Krieges in der Ukraine wieder verstärkt auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris hoffen. Nach Angaben der Spitze des Internationalen Olympischen Komitees vom Mittwoch hat sich eine "große Mehrheit der Teilnehmer" von Beratungen mit Verbänden und Athletenvertretern dafür ausgesprochen, einen Weg für die Beteiligung der Sportler beider Länder "unter strengen Bedingungen" zu prüfen.