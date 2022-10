"Smash" ist Deutschlands Jugendwort des Jahres

Werbung

"Smash" heißt auf Englisch hingegen "zerschlagen", "zerschmettern" oder auch "zerbrechen". Die unter deutschen Jugendlichen übliche Verwendung setzte sich nun bei einem Voting des Langenscheidt-Verlags mit 43 Prozent der Stimmen klar durch, wie das Unternehmen am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Jugendliche hatten zuvor in mehreren Runden über ihr Lieblingswort abgestimmt. Auf dem zweiten Platz folgt "bodenlos" (mies, unglaublich schlecht) mit 33 Prozent, an dritter Stelle liegt "Macher", also die Bezeichnung für jemanden, der Dinge ohne Zögern umsetzt, der etwas anpackt (24 Prozent).

Insgesamt lag die Zahl der abgegebenen Stimmen nach Langenscheidt-Angaben im hohen sechsstelligen Bereich. Für die Auswertung relevant waren und sind jedoch nur die Stimmen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter zwischen zehn und 20 Jahren. Deren Quote lag laut Verlag bei 77 Prozent. Im vergangenen Jahr lag die Zahl der Stimmen bei rund 1,2 Millionen. Der letztjährige Sieger war "cringe" - das Fremdschämen. Diskriminierende und beleidigende Begriffe jedweder Art werden vom Verlag gelöscht.

Die Gesellschaft für Österreichisches Deutsch (GSÖD) ist indes noch auf der Suche nach dem Österreichischen Jugendwort sowie Wort und Unwort des Jahres 2022. Vorschläge, die den Österreicherinnen und Österreichern seit Ende des vergangenen Jahres positiv oder negativ aufgefallen sind, können noch bis 2. November, 12.00 Uhr über die Internetseite https://oewort.at an die Jury geschickt werden. Kurz darauf werden die selektierten Kandidatenwörter zur Wahl gestellt. Die Bekanntgabe wird am 1. Dezember erfolgen. Die Suche wird jährlich von der GSÖD in Kooperation mit der APA - Austria Presse Agentur durchgeführt.

2021 wurde in Österreich wie in Deutschland "Cringe" zum Jugendwort des Jahres gewählt. "Schattenkanzler" war das heimische Wort des Jahres, beim Unwort des Jahres hatten die "Querdenker" die Nase vorn.