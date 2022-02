Schuldirektoren warnen vor Folgen neuer Maskenregeln

Die Sprecher der Direktorinnen und Direktoren der AHS und BHS, Isabella Zins (Direktorin des BORG Mistelbach) und Franz Reithuber, haben am Donnerstag in einer Stellungnahme vor den Auswirkungen der ab Montag in allen Schultypen gelockerten Maskenpflicht gewarnt.

