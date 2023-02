Biathlon Sprint-Gold an Herrmann-Wick - Hauser 13.

Hauser verpasste im Sprint Top Ten Foto: APA/dpa

S print-Gold bei der Biathlon-WM in Oberhof ist bei den Frauen an Denise Herrmann-Wick gegangen. Die Deutsche setzte sich vor Heimpublikum mit fehlerfreiem Schießen vor den ebenfalls makellosen Schwedinnen Hanna Öberg (+2,2 Sek.) und Linn Persson (+26,2) durch. Lisa Hauser schoss fehlerfrei, ließ aber in der Loipe zu viel Zeit liegen. Am Ende wurde es Rang 13 (1:08,7). Dunja Zdouc (45.) und Anna Gandler (49.) sind ebenfalls am Sonntag in der Verfolgung dabei.