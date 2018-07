Usain Bolt erwägt Fußballkarriere in Australien .

Jamaikas Sprint-Superstar Usain Bolt (31) wird seine Fußballkarriere vermutlich in Australien starten. Der achtmalige Olympiasieger habe einem Vertrag für einen sechswöchigen Test mit den Central Coast Mariners "grundsätzlich" zugestimmt, wie Spielerberater Tony Rallis am Dienstag einem lokalen Radiosender sagte. Der Verein aus New South Wales bestätigte die Verhandlungen für den Test.