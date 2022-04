Basketball Spurs-Niederlage ohne Pöltl im letzten Saison-Heimspiel

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Niederlage für San Antonio im letzten Heimspiel der regulären Saison Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

D ie San Antonio Spurs haben am Samstag (Ortszeit) im letzten Heimspiel des Grunddurchgangs in der National Basketball Association (NBA) eine Niederlage einstecken müssen. Sie verloren ohne Jakob Pöltl und ihre gesamte übliche Startformation gegen die Golden State Warriors mit 94:100. Damit steht fest, dass die Texaner am Mittwoch in der ersten Runde der Play-in genannten Play-off-Qualifikation als Zehnter der Western Conference bei den New Orleans Pelicans antreten.