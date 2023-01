Ski Alpin St. Anton zittert um Rennen - Plan B mit zwei Super-G

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

In St. Anton wird an Piste gearbeitet Foto: APA/BARBARA GINDL

N ach der Absage des ersten Abfahrtstrainings der alpinen Ski-Frauen in St. Anton zittert der Traditionsort um seine Rennen am Wochenende. Die Wetteraussichten für Freitag sind alles andere als vielversprechend, auch für die Abfahrt am Samstag und den Super-G am Sonntag sieht es durchwachsen aus. Schon jetzt steht fest, dass eine Abfahrt vom Originalstart nicht möglich sein wird. Kann am Freitag kein Training durchgeführt werden, wird auf zwei Super-G hingearbeitet.