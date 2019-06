Besucher des Family Parks finden derzeit Teile des beliebten Parks versperrt vor. Grund dafür ist der Eichenprozessionsspinner, dessen Härchen einen juckenden Ausschlag verursachen. Dank der Sperre können die Gärtner nun auch tagsüber in diesem Teilbereich des Areals an der Beseitigung der Raupen arbeiten, bestätigte der Familypark der BVZ bei einem Lokalaugenschein.

Vereinzelt hätten Kinder nach dem Besuch im Familypark über Ausschläge geklagt. Ob sie sich diese tatsächlich dort zugezogen haben, könne man aber nicht beurteilen, heißt es vonseiten des Familyparks. Man bekämpfe die Eichenprozessionsspinner schon seit dem Frühjahr täglich und habe die Situation gut im Griff. Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Eisenstadt bestätigte der BVZ, dass sie kein derartiger Fall in ihrer Ambulanz vorgefunden wurde. Der Family Park hat selbst zwei geschulte Ersthelfer, die bisher ausschließlich die eigenen Kollegen, die mit der Raupenbekämpfung betraut waren, behandeln mussten. Und auch das waren nur "2 von immerhin 300 Mitarbeitern", beruhigt eine Sprecherin des Family Parks.

Eine Raupe als u ngeliebter Zuzügler

Im BVZ-Interview erklärt Gärtnermeister Andreas Maly, der seit fast zwei Jahrzehnten mit dem Baumschutz im Family Park betraut ist, dass man die betroffenen Eichen mit einem Eiweiß-Wasser-Gemisch besprüht werden, das die Raupen von der Nahrungsaufnahme abhalten.

Der Experte warnt eindringlich davor, die Raupen bei Sichtung selbst zu töten: "Dadurch werden die Härchen, die die Reizstoffe transportieren, erst so richtig freigesetzt." Nur fachkundiges Abbrennen ist die einzige Möglichkeit, wie Privatpersonen die Raupen können.

Die Raupe wurde den Klimawandel in Österreich heimisch, vor 10 Jahren gab es sie noch nicht. Für Maly gilt die Hauptgefahr aber in den öffentlichen Eichenwäldern, die bspw. am Ruster Berg oder generell am Leithaberg ja wesentlich dichter auftreten als im Family Park.

Weil im Märchenwald aber auch viel Eichen stehen oder Eichwälder angrenzend sind, habe man sich aber dazu entschlossen, die Arbeiten dort zu intensivieren. Attraktionen des Familyparks seien von der Sperre nicht betroffen.

In der Print-Ausgabe am Mittwoch: Alle Details zum Kampf gegen die Raupe, sowie ein Interview mit dem neuen Park-Direktor Filip De Witte, der der BVZ seine die Ausbau-Ideen für den Park.