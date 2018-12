Pilhatsch über 50 m Rücken Zweite .

Vize-Weltmeisterin Caroline Pilhatsch hat am Wochenende beim Einladungs-Schwimmmeeting "Wladimir Salnikow Cup" in St. Petersburg über 50 m Rücken Rang zwei belegt. Nach Vorlaufrang fünf in 27,61 Sek. kam die 19-Jährige im Finale auf 26,87.