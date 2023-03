Ärzte Staatsanwaltschaft stellt Datenträger in Ärztekammer sicher

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Staatsanwaltschaft stellt Daten in Wiener Ärztekammer sicht Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

D ie Wiener Ärztekammer hat am Montagvormittag in der Affäre um mutmaßliche Missstände in einer Tochtergesellschaft Besuch von der Staatsanwaltschaft bekommen. Es laufe eine von der Wiener Anklagebehörde angeordnete Sicherstellung elektronischer Geräte und Datenträger, bestätigte ein Sprecher der Wiener Ärztekammer auf Anfrage der APA eine auf Twitter verkündete Meldung der Rechercheplattform dossier.at.