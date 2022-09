Staatsbegräbnis Van der Bellen nimmt an Begräbnis der Queen teil

Trauerzug der Queen am Sonntag in Edinburgh Foto: APA/AFP/POOL

B undespräsident Alexander Van der Bellen wird mit seiner Ehefrau Doris Schmidauer am Montag (19. September) am Begräbnis von Queen Elizabeth II. teilnehmen. Das teilte die Präsidentschaftskanzlei der APA am Sonntagabend mit. Van der Bellen wird am Tag davor nach London reisen und nach der Beerdigung in Richtung New York weiterfliegen. Dort ist eine Teilnahme an der Generaldebatte im Zuge der UNO-Vollversammlung geplant.