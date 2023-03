Int. Beziehungen Staatschef Xi lädt Präsident Putin noch heuer nach China ein

C hinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat Russlands Präsidenten Wladimir Putin zu einem Besuch in China noch in diesem Jahr eingeladen. Das berichtete die russische Nachrichtenagentur RIA. Zurzeit befindet sich Xi auf Staatsbesuch in Moskau. Nach dem Auftakt am Montag mit einem Vier-Augen-Gespräch auch zum Krieg in der Ukraine stehen am Dienstag Verhandlungen mit Regierungsdelegationen im Mittelpunkt. In der Früh traf Xi mit Ministerpräsident Michail Mischustin zusammen.