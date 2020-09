"Ich wollte unbedingt über diese 6,15 Meter", so Duplantis nach seiner Gala. "Das ist so verrückt! 2020 war ein sehr merkwürdiges, aber verrücktes Jahr. Ich wusste nicht mal, welche Wettkämpfe ich bestreiten kann", sagte der in den USA aufgewachsene und dort lebende Skandinavier "Es so wie heute Abend im Freien zu schaffen, ist fantastisch." In der Halle hat der Sohn eines US-Amerikaners und einer Schwedin am 15. Februar schon 6,18 m gemeistert, der offizielle Weltrekord.

Duplantis will noch eine Woche in Rom bleiben und von dort direkt nach Doha fliegen. In Katars Hauptstadt findet am nächsten Freitag das letzte Meeting der in diesem Jahr verkürzten Diamond-League-Serie statt. "Danach kann ich richtig Party machen - und mal ausspannen." In Doha will "Mondo", wie er von allen nur genannt wird, auch im 16. Wettkampf in Serie einer merkwürdigen Saison ungeschlagen bleiben.