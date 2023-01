Tour de Ski Stadlober im Aufwärtstrend - Siebente in Oberstdorf

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Karlsson übernahm Tour-de-Ski-Führung Foto: APA/Lehtikuva

L angläuferin Teresa Stadlober hat ihren Aufwärtstrend bei der Tour de Ski fortgesetzt. Der Olympiadritten gelang am Dienstag in Oberstdorf über 10 km in der klassischen Technik als Siebente ihr erster Top-Ten-Platz der Saison. Den überlegenen Tagessieg und auch die Tour-Gesamtführung nach der dritten Etappe sicherte sich Frida Karlsson. Die Schwedin war 16,6 Sekunden schneller als die zweitplatzierte Finnin Krista Pärmakoski. Stadlober lag mehr als 40 Sekunden zurück.