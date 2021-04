Tankstelle zum dritten Mal überfallen .

Bereits zum dritten Mal innerhalb von zwei Wochen hat derselbe Täter in der Nacht auf Montag in der Stadt Salzburg die Tankstelle beim Nelböck-Viadukt in der Gabelsbergerstraße ausgeraubt. Bei allen drei Überfällen hatte auch derselbe 59-jährige Angestellte Dienst. Wie schon in den ersten beiden Fällen konnte der Unbekannte entkommen, berichtete die Landespolizeidirektion Salzburg.