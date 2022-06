Der Eisenstädter Sommer wird wieder „lovely“

Werbung

Nachdem Corona in den vergangenen beiden Jahren dem Festival-Programm der Stadt einen pandemischen Strich durch die Rechnung gemacht hat, kann diesen Sommer endlich wieder gefeiert werden.

Neben den seit zwei Jahren verschobenen „Lovely Days“ und dem Sting-Konzert, startet auch wieder die Reihe „Music in the City“. Bürgermeister Thomas Steiner freut sich schon: „Eisenstadt ist eine Stadt der Musik. Mit Ewald Tatar und seinen Events hat die kleinste Großstadt der Welt aber auch abseits der Klassik einen Namen. Das Schloss und der Park bieten ein Ambiente, das seinesgleichen sucht.“

Die Sehnsucht nach Musikevents war in der ganzen Stadt spürbar, so Esterhazy-Kulturdirektor Karl Wessely: „Wenn wir in den vergangenen Monaten nach Veranstaltungen gefragt wurden, waren die Lovely Days ganz besonders im Fokus des Interesses. Sie gehören mittlerweile zum Schlosspark wie die Oper zum Steinbruch in St. Margarethen oder der Forfel zur Burg Forchtenstein.“

Das Thema Pandemie ist für diesen Sommer abgehakt, jetzt bleibt nur noch, auf gutes Wetter zu hoffen.