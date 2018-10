Das berichtete das Internetportal Rezo Nodnews unter Berufung auf die Behörden. Laut offiziellen Angaben von Sonntagfrüh wurden mindestens zehn Menschen durch den Erdstoß getötet.

Eine nicht näher genannte Zahl von Einwohnern sei verletzt worden, meldeten Medien. Das Zentrum des Bebens der Stärke 5,9 lag 20 Kilometer nordwestlich von Port-de-Paix, wie die US-Erdbebenwarte USGS am Samstagabend (Ortszeit) mitteilte. Nach ersten Medienberichten stürzten im Norden des Landes in mehreren Orten Gebäude ein oder wurden schwer beschädigt. In Plaisance du Nord stürzte die Fassade der katholischen Kirche ein.

Der völlig verarmte Karibikstaat war am 12. Jänner 2010 von einem heftigen Erdbeben der Stärke 7 erschüttert worden. Mehr als 220.000 Menschen kamen damals ums Leben, über 300.000 wurden verletzt. Etwa 1,2 Millionen Haitianer wurden obdachlos, noch immer wohnen viele Haitianer in Notunterkünften. Die wirtschaftliche und politische Lage ist angespannt.