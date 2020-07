Die nächste Typisierungsaktion findet am kommenden Samstag (11. Juli) von 9 bis 13 Uhr im Schulungszentrum Süd (Rotes Kreuz) in der Grazerstraße 71, 7400 Oberwart, statt.

Als Spender kommen gesunde Menschen zwischen 17 und 45 Jahren in Frage, die mindestens 50 Kilogramm wiegen.

Jede Typisierung ist für den Spender kostenfrei, aber nicht umsonst. Helfen Sie mit, einen passenden Spender zu finden. Lisa und auch viele andere brauchen dringend eine Stammzellenspende. Lassen Sie sich typisieren und ladet auch andere dazu ein. Es geht um Ihr Leben.

Jedes Jahr erkranken allein in Österreich über 1.000 Menschen an Leukämie – viele davon sind Kinder, wie der kleine Leonhard. Alle Betroffenen brauchen dringend eine Stammzellenspende, um die Krankheit besiegen zu können. Je mehr Menschen sich typisieren lassen, desto höher ist die Chance, einen passenden Spender zu finden. Die Wahrscheinlichkeit beträgt 1:500.000, für 15 Prozent der Erkrankten sogar 1: zig Millionen. In Österreich sind gerade einmal 1,5 Prozent der Bevölkerung als Stammzellspender registriert.

Nähere Informationen finden Sie auch auf www.gebenfuerleben.at