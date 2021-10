2.590 neue Corona-Infektionen in Österreich

In Österreich sind binnen 24 Stunden (Stand: Dienstag 9.30 Uhr) 2.590 neue Corona-Infektionen registriert worden. Das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage mit 2.334 Fällen. Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 182,9 Fälle auf 100.000 Einwohner. 16 Personen sind in der Zeitspanne mit oder an Corona gestorben, wie aus den Zahlen von Gesundheits- und Innenministerium hervorgeht.

APA / NÖN.at Erstellt am 19. Oktober 2021 | 12:14