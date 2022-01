Corona-Infektionen erreichen mit rund 30.000 Höchststand

Bisheriges Allzeit-Hoch war vor einer Woche mit 17.006, als die Omikron-Welle an Fahrt aufgenommen hatte. Detaillierte Zahlen kündigten Gesundheits- und Innenministerium aufgrund von Datenbereinigungen erst für den frühen Mittwochnachmittag an.

"Die Pandemie ist nicht vorbei", betonte Nehammer im Ministerrat. Knapp 30.000 Neuinfektionen wären um fast 80 Prozent mehr als am Dienstag und auch für einen Mittwoch ein einsamer Rekord: Vorige Woche wies das Epidemiologischen Meldesystem (EMS) 18.427 Neuinfektionen aus, am Mittwoch davor 10.725. Laut Nehammer seien die 30.000 Neuansteckungen eine "zuerst erschreckend hohe Zahl". Auf der anderen Seite, weil auch die Omikron-Variante des Virus neu zu bewerten ist, würden die Berechnungen "genau im Ziel" liegen, auch hinsichtlich der Krankenhausbelegungen.

Der massive Anstieg zeichnete sich bereits bei den am Vormittag veröffentlichten Zahlen im EMS ab, wo von Dienstag auf Mittwoch 31.070 Neuinfektionen eingemeldet wurden. Allerdings handelte es sich dabei noch um Rohdaten, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch auf APA-Anfrage betonte. Die verlässlicheren, weil um Doppelmeldungen bereinigten Infektionsmeldungen der Bundesländer wurden erst am frühen Nachmittag erwartet.

Grundsätzlich werden am Mittwoch mehr Neuinfektionen gemeldet als an anderen Wochentagen. Dies liegt u.a. daran, dass an diesem Tag die Ergebnisse der meisten an den Schulen durchgeführten PCR-Tests in das Meldesystem einfließen.

Das Gesundheitsministerium betonte am Vormittag allerdings, dass die Rohdaten bereits auf einen Anstieg der Fallzahlen hinwiesen. Aufgrund der Datenbereinigungen dauert die Veröffentlichung der Zahlen am Mittwoch nun länger. Das Ministerium geht davon aus, dass es gegen 14.00 Uhr soweit sein wird.