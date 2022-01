Knapp über 3.600 neue Corona-Fälle in Österreich

3.608 SARS-CoV-2-Neuinfektionen sind in Österreich zum Neujahrstag am Samstag gemeldet worden, fast ebenso viele wie am Vortag, als exakt 3.624 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden (Stand jeweils 9.30 Uhr) verzeichnet worden sind. Die Fallzahlen liegen somit erneut über dem Tagesschnitt von 2.770, die Siebentages-Inzidenz stieg auf 217,1 Fälle pro 100.000 Einwohner. Die Zahl der Krankenhauspatienten nahm hingegen weiterhin ab und sank auf 1.004 Personen.