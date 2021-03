2.199 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 in Österreich .

Zum zweiten Mal in diesem Jahr haben Innen- und Gesundheitsministerium an einem Sonntag mehr als 2.000 Corona-Neuinfektionen gemeldet: 2.199 waren es, nach 2.123 neue Fällen am vergangenen Sonntag.