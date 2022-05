Star-Sopranistin Triumphales Comeback für Netrebko nach Ukraine-Kontroverse



Ukrainische Botschaft empört über Auftritt von Austro-Russin in Paris

N ach der Kontroverse um ihre Haltung zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine hat die Sopranistin Anna Netrebko ein Comeback auf einer westlichen Bühne gefeiert. Schon als die russisch-österreichische Doppelstaatsbürgerin am Mittwochabend in der Pariser Philharmonie auf die Bühne trat, applaudierte das Publikum ihr minutenlang. Lächelnd und sichtlich entspannt trug sie Stücke der russischen Komponisten Rachmaninow und Tschaikowski sowie des Franzosen Claude Debussy vor.