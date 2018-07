Seit 2008 die erste Vereinbarung zwischen Bund und Ländern über Förderungen für den Ausbau der Kinderbetreuung abgeschlossen wurde, hat sich die Anzahl der betreuten unter Dreijährigen demnach mehr als verdoppelt. Der Zuwachs im Zehnjahresvergleich beträgt 40.148 Kinder (+143,3 Prozent). Mittlerweile besucht bereits jedes vierte Kind (26,1 Prozent) dieser Altersklasse ein Kindertagesheim. 2007/2008 waren es noch 11,8 Prozent. Bei den Drei- bis Fünfjährigen betrug der Zuwachs im gleichen Zeitraum 29.128 Kinder (14,0 Prozent).

Bei den unter Dreijährigen gab es in den vergangenen zehn Jahren in allen Bundesländern starke Zuwächse. Den größten Anstieg wies Oberösterreich auf, dort hat sich die Anzahl der betreuten Plätze mit aktuell 7.347 Kindern sogar fast verdreifacht (+198,2 Prozent). Auch in Niederösterreich und in der Steiermark wurde mit +185,9 Prozent bzw. +183,8 Prozent ein deutlicher Anstieg verzeichnet.

Trotz der Zunahme werden in Oberösterreich und in der Steiermark - gemessen an der Wohnbevölkerung - aber nach wie vor die wenigsten Kinder unter drei Jahren in Kindertagesheimen betreut (16,1 Prozent bzw. 14,8 Prozent). In Wien war die Betreuungsquote in dieser Altersklasse immer schon weit höher als in anderen Bundesländern, derzeit beträgt sie 44,2 Prozent. Neben Wien liegt nur noch das Burgenland (31,4 Prozent) deutlich über dem Österreich-Durchschnitt von 26,1 Prozent.

Nach den einzelnen Jahresklassen betrachtet, besucht österreichweit mehr als die Hälfte der Zweijährigen eine Kinderbetreuungseinrichtung (52,4 Prozent), bei den Einjährigen liegt die Betreuungsquote bei 23,6 Prozent. Von den Kindern, die das erste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sind 2,5 Prozent in einem Kindertagesheim untergebracht.

Die Betreuungsquote der Drei- bis Fünfjährigen, die ein Kindertagesheim bzw. als vorzeitig Eingeschulte bereits eine Schule besuchen, liegt derzeit österreichweit bei 93,7 Prozent (2007/08: 85,8 Prozent). Das Burgenland mit 97,8 Prozent und Niederösterreich mit 97,1 Prozent weisen dabei die höchsten Werte auf, Kärnten (88,1 Prozent) und die Steiermark (88,2 Prozent) liegen klar unter dem Österreich-Durchschnitt.